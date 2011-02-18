Эксперты отмечают стабилизацию цен в киевских гостиницах

Эксперты отмечают стабилизацию стоимости проживания в киевских гостиницах в 2010 году.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обзоре рынка гостиничной недвижимости, подготовленном консалтинговой компании Colliers International (Украина).

Согласно обзору, тарифы в гостиницах Киева в 2010 году сохранились на уровне 2009 года. При этом эксперты отмечают определенное расширение тарифной сетки, что позволяет операторам применять более гибкую политику ценообразования в зависимости от спроса в различные дни и загрузки гостиницы в целом.

По данным компании, на конец 2010 года стоимость проживания в 5-звездочных гостиницах Киева составляла 440-640 долл. за двухместный стандартный номер в высокий сезон (в 2009 г. – 450-600 долл.), в 4-звездочных – 210-450 долл. (в 2009 г. – 200-400 долл.), в 3-звездочных – 80-170 долл. (в 2009 г. – 90-160 долл.).

В обзоре отмечается, что заполняемость в гостиницах верхнего сегмента в 2010 году находилась в пределах 50-55%. Напомним, что в 2009 году показатель заполняемости находился в диапазоне 45-50%, в 2008 году – порядка 65-70%.

По прогнозам специалистов, в этом году следует ожидать умеренного роста показателя заполняемости и тарифов в гостиницах верхнего ценового сегмента как результат постепенного возобновления бизнес-активности в стране.

По состоянию на конец 2010 года совокупное предложение гостиниц категории 1-5 звезд в Киеве представлено 48 объектами с общим номерным фондом 6061 номеров.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.