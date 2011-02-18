Попов: для разработки Стратегии развития Киева создадут специальный консорциум

Для разработки Стратегии развития Киева до 2025 года будет создан консорциум.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Для реализации проекта мы создаем консорциум, в который войдут Фонд «Эффективное управление», компания «The Boston Consulting Group» (BCG) и такие авторитетные исследовательские организации, как Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Центр Разумкова, Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города, Центр градостроительства и архитектуры города и Институт демографических и социальных исследований НАНУ”, – сообщил А.ПОПОВ, отметив, что помощь в разработке стратегии будут оказывать также эксперты Всемирного банка.

Как объяснил председатель КГГА, Фонд «Эффективное управление» приглашен к участию в разработке стратегии развития города, поскольку он имеет опыт успешной разработки и реализации стратегий экономического развития регионов и городов Украины, в частности, Донецкой и Днепропетровской областей и города Львова.

«Хочу подчеркнуть, что финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, полностью взял на себя Фонд «Эффективное управление», - отметил А.ПОПОВ.

Компания BCG была избрана, по его словам, по результатам конкурса, который провел Фонд при участии КГГА среди ведущих международных консалтинговых компаний. BCG имеет огромный опыт реализации аналогичных проектов в разных сферах развития города в крупнейших регионах мира: Западной и Восточной Европе, США, на Ближнем Востоке, в СНГ, Африке, Америке.

А.ПОПОВ отметил, что высшим органом управления проектом будет Общественный совет, в который войдут работники центральных органов власти, представители крупного и малого бизнеса, международных организаций, известные украинские эксперты, деятели науки, культуры и спорта, активисты молодежных организаций.

Кроме того А.ПОПОВ пообещал, что работа над проектом будет публичной и прозрачной.

«К проекту следует привлечь всех желающих. Для нас очень важно мнение киевлян. Именно они должны сказать, каким они хотят видеть Киев через 15 лет», – подчеркнул он.

По словам председателя КГГА, уже в начале марта общественности будут презентованы первые результаты диагностики текущей ситуации, а работу над стратегией планируется завершить до конца мая – начала июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2010 года Киевская городская государственная администрация создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

12 августа столичная власть начала работу над разработкой Стратегии развития города Киева до 2025 года.

Стратегия является базовым документом развития столицы до 2025 года. Документ разрабатывается с целью определения виденья будущего столицы и приоритетов ее развития.

Параллельно Киев ведет работу по разработке нового генплана развития Киева до 2015 года.