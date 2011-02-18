Минрегионстрой: для реализации закона о градостроительной деятельности нужно еще два закона

Для практической реализации Закона «О регулировании градостроительной деятельности» необходимо принять еще два закона – о персонификации ответственности за негативные последствия, вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов градостроительства, и по сокращению до 60 дней срока отведения земельных участков для градостроительных нужд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, законопроект о персонификации ответственности будет разрабатывать Минрегионстрой совместно с Государственной архитектурно-строительной инспекцией, а законопроект об отведении земельных участков – Госземагентство.

Кроме данных законопроектов, во исполнение закона будет разработано 19 постановлений Кабинета министров, из которых 13 разрабатывает Минрегионстрой. Министерство также подготовит 18 приказов и пять государственных строительных норм (новых или внесет изменения в существующие).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Законом предусмотрено, что общественному слушанию подлежат разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, указанной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний по проектам такой документации запрещается.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января т.г.