Объем субсидий на оплату ЖКУ в январе вырос на 14,8 млн. грн.

В январе 2011 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 26,2 млн. грн., что на 14,8 млн. грн. больше, чем в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 21,1 млн. грн., в сельской – 5,1 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе 2011 года были назначены 151,3 тыс. семей (96,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 130,3 тыс., в сельской – 21 тыс. По сравнению с январем 2010 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 80,7 тыс., или в 2,1 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в январе т.г. увеличился по сравнению с январем 2010 года на 7,8% – до 172,8 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской и Ивано-Франковской областях (602,9 и 270,3 грн.), наименьший – в Николаевской области и Крыму (97,2 и 97,8 грн.).

Справка УНИАН. В 2010 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем в 2009 году.