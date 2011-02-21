Окончательный перечень объектов к Евро-2012 будет подготовлен до 20 марта

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что до 20 марта этого года программа подготовки к проведению Евро-2012 будет пересмотрена и будет составлен окончательный перечень объектов, которые необходимо построить для проведения чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с представителями властей Киева, Донецка, Харькова и Львова, посвященном вопросам подготовки к проведению Евро-2012.

«Давайте мы ставим для себя срок 20 марта. Этот график и программу утверждаем с одновременным утверждением графика финансирования», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, на сегодняшний день расходы на мероприятия по подготовке к Евро-2012 превышают ожидаемые. Учитывая это, Н.АЗАРОВ отметил, что подходить к подготовке к проведению чемпионата, несмотря на то, что это чрезвычайно важное для страны событие, необходимо разумно, с учетом экономного использования средств.

«Для нас вопрос (подготовки к Евро-2012 – УНИАН) приоритетный. Но это не означает, что наша казна безразмерна. Мы выходим далеко за утвержденную программу по финансированию. Ясно, что нигде мы этих ресурсов не найдем. Значит, когда будем рассматривать программу, надо будет от чего-то отказаться, что-то включить, что-то пересмотреть, но главное – обеспечить проблемные вопросы, которые будут решены», – отметил премьер.

При этом он обратил внимание представителей городских властей на необходимость активизировать работу по привлечению инвесторов и выделению средств на подготовку к чемпионату из местных бюджетов.

Вместе с тем, обращаясь к руководству столицы, Н.АЗАРОВ особо подчеркнул важность экономии средств. «Каждую копейку надо экономить. А если уж потратили, то объекты должны сдаваться в идеальном состоянии. Это я в адрес Киева говорю», – сказал премьер.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, несмотря на увеличение темпов подготовки к чемпионату, расслабляться и успокаиваться не стоит. «Здорово прибавили в темпе (по подготовке к Евро-2012 – УНИАН). Отсюда появилась определенная самоуспокоенность, самоуверенность, я бы сказал. Надо было бы от этого отойти и, наоборот, сосредоточиться на тех нерешенных вопросах и проблемах, которые всегда в таком громадном деле есть», – отметил он.

Глава правительства в очередной раз подчеркнул, что расценивает подготовку к проведению чемпионата в Украине в том числе как возможность привести в порядок инфраструктуру городов. «А работы в этом непочатый край», – отметил премьер.