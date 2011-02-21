Цены на жилье упадут еще на 10%?

Риэлторы допускают снижение цен на жилье до конца года в пределах 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по аналитике Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Всеволод ЖОГОЛЕВ.

«Есть сигналы сегодня к еще небольшому снижению. Это не будет какой-то обвал, но, я думаю, небольшое снижение до конца этого года может произойти», - сказал он.

По словам эксперта, стоимость «гостинок» и однокомнатных квартир уменьшается наибольшими темпами, при этом стоимость «гостинок» в январе продолжала снижаться.

«Это говорит о том, что богатые стали еще богаче, бедные стали еще беднее», - сказал В.ЖОГОЛЕВ.

Как сообщил президент ССНУ Александр РУБАНОВ, по состоянию на 1 января 2011 года средняя стоимость «гостинки» в Киеве составляет 53 тыс. долл., 1-комнатной квартиры – 71,2 тыс. долл., 2-комнатной квартиры – 97,9 тыс. долл., 3-комнатной квартиры – 130,2 тыс. долл.

По данным ССНУ, стоимость жилья в Киеве в 2010 году в долларовом эквиваленте снизилась на 6%. При этом существенная доля снижения пришлась на октябрь-декабрь прошлого года. В то же время квартиры в новых домах в столице в прошлом году не подешевели.

В.ЖОГОЛЕВ уточнил, что такая ситуация характерна для большинства крупных городов, за исключением Одессы и Крыма, где цены на жилье в прошлом году оставались стабильными.

По мнению эксперта, стоимость квартир и нежилых помещений в центре Киева является переоцененной, поскольку ставки капитализации в центре ниже, чем на окраине.

«Это признак того, что, скорее всего, центр будет снижаться. Центр утратил свою привлекательность. Нет сегодня тех факторов, которые привлекали бы бизнес, торговлю, потому что инфраструктура изношена, ситуация с парковкой, коммунальными услугами - плачевная и продолжает ухудшаться», - пояснил В.ЖОГОЛЕВ.

В свою очередь председатель комитета по внешним связям ССНУ Клавдия ГОНЧАРОВА отметила, что пока ставки по ипотечному кредитованию не достигнут 10%, активизации сделок купли-продажи жилья и стабилизации цен на квартиры ждать не стоит.

В.ЖОГОЛЕВ считает, что при существующих ставках по ипотеке – около 18% - квартиру невыгодно рассматривать как объект инвестиций, поскольку средняя доходность квартиры – около 6-7% годовых в валюте.

А.РУБАНОВ добавил, что заметного оживления на рынке жилья не произошло также и из-за высоких требований банков к заемщикам: как правило, это 50% первоначальный взнос и доход на уровне 6-7 тыс. грн./месяц.