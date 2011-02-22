На ремонт жилого фонда ОСМД в этом году предусмотрено 40 млн. грн.

В Украине на ремонт жилого фонда, которым управляют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), в этом году предусмотрено 40 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщила директор департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Наталья ОЛИЙНЫК.

По ее словам, в текущем году около 100 млн. грн. в госбюджете предусмотрено на реализацию пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из них около 40 млн. грн. – на модернизацию жилого фонда.

Н.ОЛИЙНЫК отметила, что средства на ремонт жилья будут выделяться при условии софинансирования 20% стоимости проекта со стороны ОСМД (жителей дома), а также органов местного самоуправления.

По ее данным, в 2007 году на ремонт жилого фонда было предусмотрено 200 млн. грн., в 2008-2009 году средств на эти цели не выделялось, в 2010 году – 121 млн. грн.

Н.ОЛИЙНЫК добавила, что на сегодня в Украине создано около 12,2 тыс. ОСМД, в 2010 году их количество увеличилось на 1700 объединений. Согласно общегосударственной программе развития ЖКХ, до конца текущего года в стране должно функционировать 14 тыс. 580 ОСМД.