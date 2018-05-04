В Украине останутся только «звездные» отели?..

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обязательном установлении категорий объектам туристической инфраструктуры" (№7293). В объяснительной записке к документу отмечается, что его авторы хотели повысить качество предоставления гостиничных услуг и обеспечить надлежащую подготовку к успешному проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Вместе с тем, принятый за основу законопроект не обеспечивает ее реализацию, зато содержит ряд недостатков и противоречий с действующим законодательством.

Так, документом предусматривается исключить из действующего закона о туризме статью 18, которой установлены принципы сертификации и стандартизации в сфере туристической деятельности, и внести изменения к ст. 19 об обязательном присвоении объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и тому подобное) соответствующей категории - на сегодня это делают по заявлению владельца. При этом предлагается ввести запрет на предоставление услуг по размещению без наличия свидетельства о присвоении определенной категории.

В Украине действует большое количество услуг размещения в сфере отдыха - от комфортабельных гостиниц премиум-класса до частных домов, которые работают в сегменте зеленого туризма. Без сомнения, ориентируясь на европейские стандарты и готовясь к приему Евро-2012, необходимо обеспечить иностранным туристам надлежащий уровень обслуживания в соответствии с их пожеланиями и возможностями, а также принятыми в мире стандартами обслуживания. Именно об этом, по-видимому, и заботились авторы документа.

Так, законопроектом предлагается вообще исключить систему стандартизации и сертификации в сфере туристической деятельности, ссылаясь на коррумпированность в этой сфере. Однако это не решит проблему, зато приведет к ухудшению качества туристических услуг, поскольку система стандартизации и сертификации предусматривает не только присвоение гостиницам определенных категорий - это понятие значительно шире.

Государственными органами в сфере туризма совместно с Государственным научно-исследовательским институтом "Система" в 2003 г. были разработаны и приказом Госпотребстандарта Украины (от 08.12.2003 г. №225) утверждены национальные стандарты: ДСТУ 4268: 2003 "Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования" и ДСТУ 4269:2003 "Услуги туристические. Классификация гостиниц". Приказом Госпотребстандарта Украины от 28 февраля 2006 года №54 утвержден новый национальный стандарт ДСТУ 4527:2006 "Услуги туристические. Средства размещения. Сроки и определения". Стандарт вступил в силу с октября 2006 года. Он максимально согласован с Европейским стандартом EN №18513:2003 "Гостиницы и другие типы размещения туристов. Терминология". Новый стандарт дает определение всех основных типов средств размещения, которые могут быть использованы. В нем предоставлены определения типам номеров и типам тарифов. Кроме того, государственная служба туризма и курортов Украины сегодня продолжает работу над разработкой проектов национальных стандартов: ДСТУ "Услуги туристические. Туризм сельский. Общие требования"; ДСТУ "Услуги туристические. Обозначение туристических путей активных видов туризма"; ДСТУ "Услуги туристические. Туристические агентства и туристические операторы. Сроки и определения".

Стандартизация направлена на упорядочение в определенной отрасли путем установления специальных требований к продукту или услуге, в том числе качества, количества, упаковки, маркировки и тому подобное. Стандартизация в туризме направлена на достижение оптимальной степени порядка в этой сфере, результатом которой должно быть повышение степени соответствия продукции и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле и содействие научно-техническому сотрудничеству. Таким образом, отмена системы стандартизации в отрасли туризма приведет к тому, что туристические услуги (кроме услуг по размещению) будут оказываться субъектами туристической деятельности на свое усмотрение, при этом их качество не всегда будет отвечать представлениям об этом туристов из европейских стран. Это скорее приведет не к улучшению качества туристических услуг, а наоборот - увеличится количество жалоб на качество туризма в Украине.

Система сертификации согласно действующему "Порядку установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предназначены для предоставления услуг по временному размещению (утвержденным Постановлением Кабинета Министров № 803 от 29 июля 2009 года) является предпосылкой присвоения гостиницам соответствующей категории. Таким образом, сертификация призвана подтвердить не просто категорию гостиницы или ее качество, а в первую очередь ее безопасность для жизни и здоровья людей.

Поскольку законопроект предусматривает обязательное присвоение объектам туристической инфраструктуры категорий, предлагается также положить на Кабинет Министров разработку порядка установления соответствующей категории.

На сегодня в мире существуют около 30 разных систем классификации гостиниц. Основные из них:

- система звезд,

- система баллов,

- система букв (A, B, D, C),

- система "корон" или "ключей".

Самой распространенной среди них является пятизвездочная система классификации, которая базируется на французской национальной классификации. Требования к "звездной" классификации неодинаковы в разных странах. Бальная, или индийская, система классификации гостиниц предусматривает разделение гостиниц на 5 категорий: 1 звезда - 100 баллов; 2 звезды - 150 баллов и тому подобное. В Великобритании в системе используется классификация гостиниц на "короны", "ключи", "солнца", "алмазы" и др. Система букв (A, B, D, C) используется в Греции.

В объяснительной записке инициаторы законопроекта предлагают ввести в Украине систему Hotelstars Union (Единые европейские звезды), разработанную HOTREC. Эта система предусматривает присвоение гостинице звезд на основе разработанных 270 единых критериев, при этом для каждой категории гостиницы необходимое наличие в средстве размещения обязательной комбинации базовых критериев и определенных факультативных (дополнительных) критериев. На сегодня такая система внедрена в Австрии, Венгрии, Германии, Чехии и некоторых других странах.

Поскольку Украина позиционирует себя как европейское государство и в будущем планирует стать полноправным членом Европейского Союза, внедрения такой системы должно положительно повлиять на популяризацию среди европейских туристов. Поскольку такие критерии для каждой страны разные, то, выбирая гостиницу по количеству звезд, турист рискует получить не тот уровень комфорта, на который он надеялся, а введение единого стандарта позволит туристам адекватно оценить и сравнить гостиницы разных стран, поскольку трехзвездочная гостиница Германии будет аналогичной трехзвездочной гостинице в Чехии или Швеции.

Вместе с тем, предложенной системой трудно охватить существующие в Украине средства размещения в сфере туризма. Действующим на сегодня национальным стандартом ДСТУ 4527:2006 "Услуги туристические. Средства размещения. Сроки и определения", предвидено, в частности, деятельность гостиниц, домов отдыха, пансионатов, санаториев и тому подобное, качество которых трудно втиснуть в рамки "звездности". Учитывая предложение авторов законопроекта, гостиницы, которые ориентированы на "туриста эконом-класса", могут просто исчезнуть из карты Украины, поскольку не "впишутся" в категории "звезд".

Приведение деятельности в Украине к требованиям и стандартам Европы без сомнения положительно повлияет на восприятие нашего государства в цивилизованном мире. Однако нецелесообразно бездумно переписывать нормы или правила определенной страны, необходимо в любом случае учитывать не только интересы население государства и потенциальных туристов, но и исторически сформированные особенности правового регулирования в Украине.

Зоряна Топорецкая, старший юрист ЮК “Юримекс” (для УНИАН)