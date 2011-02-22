В Польше Антикоррупционное бюро ищет нарушения при реконструкции стадиона в Познани

Варшава. Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) начало проверку возможных нарушений при реконструкции стадиона в Познани к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, агенты Антикоррупционного бюро будут проверять деятельность городской власти и Познанский центр спорта и отдыха. «Работники CBA будут проверять информацию, которая поступила к бюро о возможных нарушениях во время проектирования и реконструкции стадиона», - сообщает пресс-служба CBA. Проверка продлится до июня.

Как сообщал УНИАН, Познань - единственный город из четырех организаторов Евро-2012 в Польше, где стадион не строился, а реконструировался.

Торжественное открытие спортивной арены, на модернизацию которой потрачено 700 млн. злотых, состоялось в сентябре 2010 года.