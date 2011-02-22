Госземагентство намерено контролировать соблюдение условий земельных торгов

Государственное агентство земельных ресурсов Украины намерено контролировать соблюдение лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по проведению земельных торгов.

Об этом говорится в проекте приказа «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности относительно проведения земельных торгов», размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, планируется, что контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по проведению земельных торгов осуществляет Госземагентство как орган лицензирования путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Предусматривается, что плановые проверки проводятся не чаще одного раза в пять лет. Срок проведения плановой проверки не может превышать 15 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства – 5 рабочих дней. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней, а относительно субъектов малого предпринимательства – 2 рабочих дней. Продление срока проведения плановой проверки не допускается.

При этом Госземагентство планирует ежегодно публиковать планы проведения проверок на своем официальном сайте.

Проектом приказа предусмотрено, что в случае выявления нарушений лицензионных условий Госземагентство не позднее 5 рабочих дней с даты составления акта проверки издает распоряжение в двух экземплярах об устранении нарушений лицензионных условий или принимает решение об аннулировании лицензии. Решение об аннулировании лицензии принимается на протяжении 10 рабочих дней с даты установления оснований для аннулирования и вступает в силу через 30 дней со дня его принятия.

Решение Госземагентства об аннулировании лицензии может быть оспорено в судебном порядке.