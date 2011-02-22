Прокуратура опротестовала решение Киевсовета об отведении свыше 100 гектаров земли возле Десенки

Прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета об отведении фирме более 100 гектаров земли в защитной полосе реки Десенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, проверкой установлено, что решением Киевсовета от 8 октября 2009 г. ООО «Росичи-сервис» переданы земельные участки общей площадью более 100 га под видом строительства объектов социальной инфраструктуры, но с фактическим переводом участка в земли жилищной застройки.

Отведение участка осуществлено с нарушением земельного законодательства, за счет ценных природных объектов: озелененных территории общего пользования и прибрежных защитных полос реки Десенка.

По результатам проверки прокуратурой города внесен протест на незаконное решение Киевского городского совета.