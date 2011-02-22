Квартплата в Донецке вырастет на 30-40% - мэр

В городе Донецке квартирная плата увеличится на 30-40% в зависимости от комфортности жилого здания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Говоря о повышении коммунальных тарифов, мэр отметил, что при утверждении новых тарифов на отопление, горячую и холодную воду городские власти «опирались на цены, которые определила Национальная комиссия регулирования электроэнергетики».

Что касается вопроса по увеличению тарифов квартирной платы, то, по словам А. ЛУКЬЯНЧЕНКО, он будет вынесен 23 февраля в Донецке на общественные слушания. «Это связано с увеличением минимальной заработной платы. Мы должны такой категории, как дворники, обслуживающий персонал, увеличивать заработную плату, исходя из этого. И вопросы, связанные с подорожанием энергоносителей, также накладываются на эти вопросы », - объяснил мэр.

Он подчеркнул, что при утверждении новых тарифов власть ничего «не накручивает». «Все только в пределах действующего законодательства», - заключил А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.