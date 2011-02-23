В этом году в Киеве построят 1700 «доступных» квартир – обещают в КГГА

В 2011 году столичная власть планирует построить около 1700 квартир доступного жилья общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе исполнительного органа Киевсовета.

«В этом году мы планируем выйти на докризисный уровень строительства, и дать возможность людям улучшить свои жилищные условия. В целом, Программа строительства доступного жилья в Киеве на 2010-2017 годы предусматривает строительство около 27,7 тыс. квартир по схемам финансирования: «50х50», «70х30» и «50х30х20». Важно, что по программе «Доступное жилье» работники бюджетной сферы смогут приобрести квартиры за полцены – половина стоимости квартиры будет компенсироваться из государственного и городского бюджетов», – рассказал А.ПОПОВ.

Так, в 2011 году в столице по программе строительства доступного жилья будет продолжено строительство 20 жилых домов, из которых 16 планируется сдать в эксплуатацию в этом же году. Кроме того, предусматривается введение 629 кв. м жилья по Программе развития социального жилья, рассчитанной на 2010-2015 годы.