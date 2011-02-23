Градостроительные документы без общественных слушаний недействительны

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» с учетом предложений Президента Украины предусматривает запрет на утверждение градостроительной документации без предварительного проведения общественных слушаний.

Об этом заявил, комментируя данный закон, руководитель Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger Маркиян МАЛЬСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе объединения.

По его словам, изменения в основном касаются увеличения роли общественности при утверждении градостроительной документации. В частности, согласно ч. 1 ст. 21 закона, на общественные слушания выносятся не только проекты генеральных планов населенных пунктов, но и планы зонирования территорий, и детальные планы территорий.

Кроме того, согласующая комиссия, которая будет решать спорные вопросы в процессе общественных слушаний, должна состоять не менее чем из 50% представителей общественности, что в результате должно исключить любое давление со стороны государственных органов или органов местного самоуправления при решении этих вопросов.

Реализация прав граждан на участие в общественных слушаниях осуществляется через обязанность органов местного самоуправления обнародовать вышеупомянутые проекты не позднее чем в месячный срок. Определение конкретных сроков для организации предварительных слушаний должно дисциплинировать местные советы в вопросе привлечения общественности, считает юрист.

Законом предусмотрен механизм реализации гражданами своих прав влиять на содержание проектов градостроительной документации. При этом реализация таких прав требует не только активной гражданской позиции, но и наличия определенных знаний в сфере градостроения, государственных строительных норм и т.п., поскольку предложения граждан к проектам градостроительной документации должны быть обоснованы согласно соответствующим законодательным и нормативно-правым актам, государственным строительным нормам, стандартам и правилам.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Законом предусмотрено, что общественному слушанию подлежат разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, указанной в ч. 1 этой статьи, без проведения общественных слушаний по проектам такой документации запрещается.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, был принят Верховной Радой 13 января т.г.