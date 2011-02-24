Донецку не хватает 1,7 тыс. гостиничных мест для проведения Евро-2012

В Донецке в настоящее время общий дефицит гостиничных номеров, необходимых для проведения полуфинального матча чемпионата Европы по футболу Евро-2012 (для размещение целевых групп УЕФА), составляет более 1,7 тыс. мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что покрыть дефицит планируется за счет подписания контрактов с рядом действующих гостиниц Донецкого региона, а также объектов гостиничной инфраструктуры других областных центров Украины с организацией услуг доставки.

В целом Агентством по размещению целевых групп УЕФА Евро-2012 (компанией «TUI Travel») уже подписаны договоры с 53 существующими гостиницами на более чем 2 тыс. номеров.

Кроме того, в ОГА сообщили, что в регионе в настоящее время строятся и реконструируются 19 гостиниц с законтрактованным номерным фондом порядка 1,8 тыс. номеров.

Сдача в эксплуатацию строящихся и проводящих реконструкцию гостиниц позволит довести количество номеров для размещения целевых групп УЕФА до 3,8 тыс., утверждают в ОГА.