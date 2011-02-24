Евростат: 18% европейцев живут в перенаселенных квартирах

Брюссель. 18% европейцев, или каждый шестой, живут в перенаселенных квартирах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные Евростата об условиях проживания европейцев за 2009 год, опубликованные 23 февраля.

По данным Евростата, в целом, в среднем по ЕС 42% населения живет в квартирах, 34% - в отдельно стоящих домах, 23% - в домах, имеющих, как минимум одну общую стену с другими домами. Однако, условия жизни в разных странах-членах заметно различаются.

Статистика свидетельствует, что 16% европейцев проживают в квартирах с протекающей крышей или повышенной сыростью, 7% считают свои квартиры слишком темными, 4% - не имеют туалетов со сливом, 3% - проживают в квартирах без душа или ванной.

По данным Евростата, в 2009 году квартиры были наиболее распространенным видом жительства для граждан Латвии (66% людей проживало в квартирах), Эстонии и Испании (по 65%), Литве (58%), Греции (56%), Чехии, Германии и Италии (по 53%).

В отдельных домах больше всего людей в 2009 году проживало в Словении (69%), Венгрии (68%), Румынии (61%), Дании (58%) и Швеции (51%).

В частично отдельных домах проживало более половины населения Нидерландов и Великобритании (по 61%), а также Ирландии (58%).

Евростат отмечает, что более других в перенаселенных квартирах в 2009 году жили жители Латвии (58%), Румынии и Венгрии (по 55%), Польши и Литвы (по 49%), Болгарии (47%).

Меньше всего проблема перенаселенности квартир коснулась жителей Кипра, где только 1% населения проживает в переполненном жилище, Нидерландов (2%), Испании (3%), Ирландии, Бельгии и Мальты (по 4%).