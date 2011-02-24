Черновецкий подтвердил намерение не подавать в отставку

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз сегодня заявил, что не намерен подавать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на заседании Киевсовета, выступая перед депутатами.

«Что касается моей отставки… Это было бы неправильно, мне, как маленькому мальчику, обидеться сейчас. Я не маленький мальчик – мне 60 лет в этом году. Я говорил и говорю, я поддерживаю КГГА до тех пор, пока она делает в основном правильные шаги», - подчеркнул мэр.

При этом он уточнил, что нынешний руководитель Киевской горадминистрации «разговаривает с Кабинетом министров на понятном языке, он член Партии регионов, легко договаривается и в интересах киевлян завершены многие стройки», которые были начаты при предыдущей команде городской власти.

«Нам кризис помешал», - оправдался Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, в нынешней ситуации он обижаться «не настроен».

«Это было бы предательством по отношению к тем людям, которые меня выбирали», - подытожил мэр.