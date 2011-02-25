Минрегионстрой и Госагентство по инвестициям подписали меморандум

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, целью меморандума является реализация инициированных Президентом Украины проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития (национальных проектов).

В частности, в меморандуме говорится о том, что стороны устанавливают партнерские отношения и координируют усилия на принципах объединения возможностей для реализации национального проекта «Доступное жилье» и Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010–2017 годы.

В. ТИХОНОВ сообщил, что в рамках меморандума полномочия по использованию земельных участков в качестве застройщика будет осуществлять Государственное предприятие «Национальный проект «Доступное жилье», а полномочия по финансированию строительства доступного жилья с выполнением функций заказчика будет осуществлять Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

Вице-премьер-министр отметил, что на общественных началах будет функционировать совещательная служба, которая будет обеспечивать взаимодействие всех органов власти и хозяйственных субъектов, причастных к реализации целей меморандума.