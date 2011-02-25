Янукович требует уравнять коммунальные тарифы во всех регионах Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей на местах в ближайшее время уравнять коммунальные тарифы во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«Я прошу и предупреждаю: в ближайшее время нам следует уравнять тарифы на воду, газ, жилищно-коммунальные тарифы в регионах, чтобы они были едиными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, необходимо принять ряд законов и других правовых актов для обеспечения единого уровня тарифов на коммунальные услуги. «Дальше так мы не можем жить. Не можем. Должен быть в государстве порядок и справедливость по отношению к каждому человеку в этих вопросах», - заявил он.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, уровень коммунальных тарифов может быть снижен, если будут “убраны лишние предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению”.