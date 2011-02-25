Яструбинский не исключает нового повышения тарифов на коммунальные услуги в Киеве

Начальник Главного управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ не исключает, что летом текущего года столичная власть повысит тарифы на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ сказал сегодня во время пресс-конференции на тему: «Подорожание воды с 1 марта: чего дальше ждать киевлянам?».

Руководитель столичного управления ценовой политики отметил, что на сегодняшний день, после очередного повышения с 1 февраля тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, они все же остаются убыточными. По его словам, экономически обоснованным является лишь тариф на содержание домов и придомовых территорий.

“Относительно тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоотвод, холодную воду, то эти тарифы остаются убыточными. На сегодняшний день они возмещают предприятиям в среднем от 60% до 80% расходов”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

“Думаю, в конце первого – начале второго полугодия мы, возможно, выйдем на обоснованный тариф по теплу и воде”, - добавил он.

В то же время В.ЯСТРУБИНСКИЙ подчеркнул, что соответствующие решения принимает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, и поэтому он не может наверняка сказать, состоится ли повышение тарифов. “Это право НКРЭ, когда и на какой процент повышать. Полномочия по введению тарифов возложены на НКРЭ. Я сказал, что экономическая почва для повышения существует и, по моему мнению как экономиста, чем быстрее это сделают, тем будет лучше для нас всех”, - заметил он, отвечая на вопрос журналистов, правильно ли они поняли, что летом следует ожидать нового повышения тарифов на коммунальные услуги.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что промедление с введением экономически обоснованных тарифов приведет к разрушению отрасли ЖКХ, поскольку предприятия не будут иметь возможности развиваться и обновлять оборудование. При этом система дотирования этих предприятий является неоправданной для столицы. За последние годы, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, на эти цели, из-за сдерживания роста тарифов, из городского бюджета было выделено около 4-5 млрд. грн., которые можно было бы вложить в обновление теплосетей и оборудования.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года повышены тарифы на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов по содержанию домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Кроме того, в соответствии с распоряжением КГГА от 27 января 2011 г., в Киеве с 1 марта на 10-18% возрастут тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и, соответственно, увеличится стоимость горячей воды и ее отвода – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.

В мэрии прогнозировали, что в связи с этим с 1 марта для киевлян квартплата с учетом стоимости коммунальных услуг возрастет в среднем на 25-28%.