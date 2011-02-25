Государство в отдельных случаях будет давать жилье бесплатно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что государство в отдельных случаях будет предоставлять жилье бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

В целом, по словам В.ЯНУКОВИЧА, цена на жилье в Украине будет рыночной, но государство будет строить и социальное жилье. «Подход будет такой, что даст возможность человеку его приобрести. Цены будут очень низкими, а в отдельных случаях - за счет государства. Мы создадим такие условия. Но это будут частные случаи», - сказал Президент.

Он заметил, что объемы такого строительства будут зависеть от возможностей государственного бюджета.

Кроме того, Президент пообещал, что в стране будут создаваться условия для строительства молодежного жилья, для развития ипотечного кредитования.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо продумать механизмы выдачи кредитов не только для приобретения самого жилья, но и для приобретения оборудования (мебель, бытовая техника, посуда) для этой квартиры.