Набсовет «Киевгорстроя» сменил двух членов правления

Наблюдательный совет акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» сменил двух членов Правления компании.

Об этом говорится в сообщении ХК, размещенном на информационном ресурсе Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, из состава Правления отозваны Татьяна КОЦЮБИРА и Андрей ШУЛЬГА, которые занимали должности членов Правления 4 месяца. При этом Набсовет избрал на данные должности Андрея ПЛЯЦКО и Валерия ЖИВОРУ, сроком на 5 лет.

А.ПЛЯЦКО ранее занимал должности директора ООО «Укроил», исполнительного директора ООО «Контнент-Нефть», директора ООО «Оил трейд сервис».

В.ЖИВОРА ранее работал в ОАО «Агроперспектива», ОАО «Тренд», ОАО «Укртранснефть».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 г. Наблюдательный совет «Киевгорстроя» утвердил новое Правление. В состав Правления вошли Константин БАРТАШ, Татьяна КОЦЮБИРА, Владимир ПАДАЛЮК, Иван СЛЮСАРЕВ и Андрей ШУЛЬГА. Также в Правлении будут работать Александр ГАЛИЦКИЙ, Дмитрий ГУЛЕНКО, Сергей ДРАЧ и Василий КОЗАЧУК.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской городской госадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).