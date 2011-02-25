КГГА не может договориться с “Киевэнерго” из-за коллизии в нормативных госактах

Начальник Главного управления ценовой политики Киевской горгосадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявляет, что руководство столицы не может договориться с компанией “Киевэнерго” в вопросе определения ее производителем услуг тепла и горячего водоснабжения из-за коллизии в государственных нормативных актах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯСТРУБИНСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах, органы местного самоуправления утверждают тарифы производителям и исполнителям коммунальных услуг.

“Мы эти тарифы утвердили. Вместе с тем, в Киеве на протяжении почти 7 лет исполнитель услуг не определен. Киевсовет в свое время определил исполнителя услуг, но это решение было отменено в судебном порядке”, - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Согласно его объяснению, основанием для отмены этого решения стало то, что МинЖКХ издало приказ о порядке определения исполнителя услуг, в соответствии с которым исполнителем услуг может быть определен субъект предпринимательской деятельности, который дал согласие на выполнение коммунальных услуг или на их производство.

“И создалась коллизия: есть предприятие, которое владеет коммунальным оборудованием, где производится коммунальная услуга, где идет регулирование как качественных параметров, так и количественных. Коллизия заключается в том, что организация, которая непосредственно влияет на качество услуг, на сегодня может занять позицию: не признавать себя ни производителем, ни исполнителем... А мы ничего сделать не можем, несмотря на то, что на протяжении 6 лет городская власть обращалась в министерство, Кабинет министров, Антимонопольный комитет, Минюст, ко всем. А воз и ныне там”, - заявил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Вместе с тем, по его словам, вопрос сейчас “заострился”, и КГГА, и лично председатель госадминистрации Александр ПОПОВ решают его.

“И я думаю, что мы все же сумеем внести изменения в этот приказ или будут приняты какие-то другие нормативные документы, которые позволят определить исполнителя услуг в Киеве, что даст возможность жителям-потребителям заключить соглашения непосредственно с теми субъектами, которые производят и предоставляют коммунальные услуги, имеется в виду отопление, горячая вода, холодная вода и водоотвод”, - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он выразил уверенность, что признание компанией “Киевэнерго” себя исполнителем услуг даст возможность существенно увеличивать свои поступления. “И непонятно, почему отказываются фактически от дополнительных средств”, - добавил он.

На вопрос УНИАН, почему КГГА не может разорвать договор с “Киевэнерго”, если компания не хочет признать себя производителем и передать теплосети КП “Киевтеплокоммунэрего”, В.ЯСТРУБИНСКИЙ ответил: “Потому что здесь задействованы как администрация, так и депутатский корпус (Киевсовета). Я не готов дать исчерпывающий ответ на этот вопрос”.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявлял, что на следующей неделе Киевская горгосадминистрация и «Киевэнерго» планируют окончательно решить вопрос относительно определения официального производителя услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению в Киеве. Он отметил наличие лишь двух возможных вариантов: или производителем становится «Киевэнерго», или коммунальное предприятие «Киевтеплокоммунэрего».

По его словам, если сегодня компания «Киевэнерго» имеет на своем балансе теплопункты, то она должна быть производителем горячей воды и предоставлять жителям эту услугу, а следовательно, быть исполнителем этих услуг. «Или мы забираем в коммунальную собственность все эти теплопункты, и тогда коммунальное предприятие будет предоставлять услуги жителям города. Я думаю, что эти спекуляции нужно уже заканчивать, и мы, думаю, в ближайшее время этот вопрос решим», - заявил А.МАЗУРЧАК.

25 октября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя горгосадминистрации А.ПОПОВ выразил убеждение, что город в ближайшее время должен пересмотреть формат сотрудничества с компаниями “Киевэнерго” и “Киевводоканал”.

В ноябре прошлого года при КГГА была создана рабочая группа по изучению вопроса предоставления в концессию объектов электроэнергетики и объектов в сфере теплоснабжения, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города.

21 февраля фракция Виталия КЛИЧКО «УДАР» в Киевсовете заявила, что требует разорвать договор между КГГА и «Киевэнерго». Заместитель председателя фракции Наталия НОВАК напомнила, что еще в 2007 году между столичной властью и «Киевэнерго» был заключен договор, согласно которому в управление этой компании передали оборудование, теплосети, ТЭЦ, другие объекты инфраструктуры столицы. Вместо этого, по ее словам, «Киевэнерго» обещала признать себя исполнителем и производителем жилищно-коммунальных услуг. Однако до сих пор такое существенное условие договора не выполнено.

“Как следствие, компания зарабатывает средства, пользуясь имуществом киевлян, но не несет никакой ответственности за качество предоставленных услуг, перебои с отоплением и снабжением горячей воды и тому подобное. К тому же, «Киевэнерго» фактически не вкладывает никаких средств в модернизацию сетей, которые сегодня находятся в критическом состоянии», - отметила Н.НОВАК.