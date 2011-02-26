С понедельника Львов может остаться без воды из-за долгов

«Львовводоканал» находится на грани отключения от электроэнергии из-за долгов потребителей и высокую стоимость электроэнергии, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«С понедельника город снова может оказаться без холодной воды. Причина – задолженность потребителей перед «Львовводоканалом» и высокими тарифами на электроэнергию, а, соответственно, и долги предприятия перед ОАО «Львовоблэнерго», говорится в сообщении.

«Мы получили очередное предупреждение от энергетиков относительно несоблюдения графика текущих платежей за февраль. По состоянию на сегодняшний день мы задолжали 3,5 млн. грн. В критической ситуации предприятие оказалось через постоянное здорожчання стоимости энергоносителей., К сожалению, «Львовводоканал» самостоятельно не может решить этой проблемы. Даже недавно утвержденные новые тарифы на воду ситуации не изменят, поскольку прогнозируемые поступления средств не покроют расходов на электроэнергию. Кроме того, новые счета жители получат в марте, а рассчитаться с энергетиками необходимо уже сегодня», - сообщил УНИАН директор «Львовводоканала» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

По информации городского совета, уровень оплаты жителей Львова за услуги по водоснабжению и водоотводу в феврале составил 83%.