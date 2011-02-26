Министерство культуры выступает против строительства в охранной зоне вокруг “Софии Киевской”

Министерство культуры и туризма Украины выступает против строительства в охранной зоне вокруг национального заповедника “София Киевская”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК заявил 25 февраля на пресс-конференции в Киеве.

Комментируя строительство жилищного комплекса по ул. Гончара, 17/23, что входит в буферную зону вокруг “Софии Киевской”, М.КУЛИНЯК отметил, что пока это не является сферой компетенции министерства, но после того, как заповедник окончательно перейдет в подчинение Минкульту, он будет заниматься этим вопросом.

“На протяжении 2010 года Министерство культуры неоднократно выражало свое мнение относительно этого строительства. Здесь нет никакого секрета, что мы были категорически против. Свою позицию я изменять не собираюсь, и когда мы будем иметь к этому непосредственное отношение, я буду продолжать добиваться остановки этого строительства, как мы добиваемся и сейчас”, - сказал М.КУЛИНЯК.

Как сообщал УНИАН, летом 2009 года прокуратура Киева вынесла предписание, которым требовала немедленно прекратить действие разрешения на выполнение строительных работ от 06.06.2008 г., выданного ООО «Инвестиционно-строительная группа» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23, в Шевченковском районе города Киева.

Вместе с тем ООО «Инвестиционно-строительная группа» заявило, что не намерено отказываться от продолжения строительства объекта, невзирая на все препятствия.

В свою очередь, киевляне организовывали акции протеста с требованиями прекратить строительство по этому адресу, которое угрожает разрушением близлежащих старинных домов и “Софии Киевской”.

27 мая 2010 года депутаты Киевсовета обязали ООО остановить строительство жилищного комплекса по адресу: ул. Олеся Гончара, 17-23 и привести всю свою документацию в соответствие с требованиями Генерального плана столицы и правил застройки в исторической зоне.