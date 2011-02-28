Попов надеется, что до конца года тарифы на ЖКУ в Киеве не будут повышаться

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ надеется, что до конца текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве не будут повышаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на церемонии открытия первой очереди станции теплоснабжения «Позняки» в Киеве.

«Я надеюсь, что мы до 1 января (2012 года – УНИАН) больше не будем иметь повышения, хотя это зависит от НКРЭ», - сказал А.ПОПОВ.

При этом он не исключил возможность пересмотра тарифов, отметив, что решение об их повышении тяжело воспримут жители столицы.

А.ПОПОВ также отметил, что городские власти намерены детально изучить результаты уже вступившего в силу распоряжения о повышении тарифов на тепло и водоснабжение в части защиты малообеспеченных категорий граждан, а также действенности механизмов введения скидок для тех, кто своевременно оплачивает жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 февраля 2011 года повышены тарифы на ЖКУ для населения в соответствии с решениями НКРЭ. Также мэрия столицы подписала распоряжение о введении в действие с 1 февраля с.г. новых тарифов по содержанию домов и придомовых территорий для каждого отдельно взятого жилого дома.

По данным КГГА, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Кроме того, в соответствии с распоряжением КГГА от 27 января 2011 г., в Киеве с 1 марта на 10-18% возрастут тарифы для населения на холодную воду и водоотвод и, соответственно, увеличится стоимость горячей воды и ее отвода – на 23-28% по сравнению с январскими тарифами.

В мэрии прогнозировали, что в связи с этим с 1 марта для киевлян квартплата, с учетом стоимости коммунальных услуг, возрастет в среднем на 25-28%.