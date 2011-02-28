Вопрос о передаче «Киевэнерго» активов в концессию решится до конца года - Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ прогнозирует, что вопрос о передаче в концессию активов, арендуемых в настоящее время АК «Киевэнерго», будет решен до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на церемонии открытия первой очереди станции теплоснабжения «Позняки» в Киеве.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на уровне Киевсовета на сессии, запланированной на 24 марта т.г.

При этом А.ПОПОВ отметил, что теплогенерирующие и теплоснабжающие активы планируется передать в концессию на условиях открытого конкурса, который объявит Киевсовет.

Также глава КГГА отметил, что изменение формы юридического сотрудничества в «Киевэнерго» в вопросе арендуемых в настоящее время активов откроет путь для привлечения многомиллионных инвестиций в тепловое хозяйство города.

«Мы должны пересмотреть наш договор, который сегодня есть между компанией и городом, и выйти на современные формы сотрудничества, прежде всего на договор концессии, как это делается в других развитых странах. Это даст возможность нам в процессе переговоров (с будущим концессионером – УНИАН) в начале такого сотрудничества иметь перспективы многомиллионных инвестиций в развитие компаний, прежде всего в развитие тепловых сетей», – сказал А.ПОПОВ.

В свою очередь, генеральный директор крупнейшего частного акционера «Киевэнерго» – ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО заявил, что в настоящее время «Киевэнерго» ведет активные переговоры с городскими властями по поводу изменения формы юридического сотрудничества, в частности, передачи теплогенерирующих и теплоснабжающих активов в концессию компании.

Напомним, «Киевэнерго» арендует у города теплогенерирующие и теплоснабжающие активы по договору от 2000 года.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).