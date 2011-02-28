Минюст предлагает изменить закон о регистрации прав на недвижимость

Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, проект разработан Министерством юстиции с целью совершенствования процедуры государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

В министерстве отмечают, что разработка проекта была обусловлена наличием определенных недостатков, которые были выявлены в процессе реализации закона от 11 февраля 2010 года «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений». В последующем, в процессе применения, такие нормы могли бы привести к неудобствам как физических и юридических лиц, так и органов государственной регистрации прав.

Кроме того, со времени вступления в силу данного закона произошли изменения в законодательстве, связанные с вещными правами на недвижимое имущество, обременениями таких прав, их государственной регистрацией. В частности, вступил в силу Налоговый кодекс Украины, указ Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», были внесены изменения в законы «Об исполнительном производстве» и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию процедуры принудительного выполнения решений судов.

Законопроект предусматривает необходимость представления документов на государственную регистрацию прав как в бумажной, так и в электронной форме. Предлагается внедрить предоставление выдержек из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество как органами государственной регистрации прав, так и нотариусами. Предусматривается возможность получения выдержки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество лицам, которые имеют вещные права на чужое недвижимое имущество. Кроме того, предлагается определить порядок взаимодействия органов государственной регистрации прав с Государственной исполнительной службой, органами Государственной налоговой службы, нотариусами, а также органом, который осуществляет ведение Государственного земельного кадастра.

Как сообщал УНИАН, 12 марта 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений». Верховная Рада приняла этот закон 11 февраля 2010 года.