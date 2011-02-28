Сформирован состав совещательной службы по реализации нацпроекта «Доступное жилье»

Сформирован состав совещательной службы по реализации национального проекта «Доступное жилье» и Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, сопредседателями совещательной службы стали председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ, народный депутат Украины Ирина ГОРИНА и вице-премьер-министр В.ТИХОНОВ.

В состав совещательной службы вошли заместитель председателя правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» Александр ГРИШКО (по согласию), председатель совета Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир ГРИЩЕНКО (по согласию), заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Дмитрий ИСАЕНКО, председатель ЦК профессионального союза работников молодежных жилищных комплексов и комитетов местного самоуправления Украины Нани КАРАВАН (по согласию), руководитель рабочей группы национального проекта «Доступное жилье» Владислав НИКОЛЮК, председатель правления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонид РИСУХИН, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ (по согласию), глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН (по согласию), глава Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК (по согласию), народный депутат Украины Юлия ЛЕВОЧКИНА (по согласию). Ответственным секретарем совещательной службы стал директор Департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности строительных материалов Минрегионстроя Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

В.ТИХОНОВ отметил, что совещательная служба будет работать на общественных началах. Ее функция – обеспечение эффективного взаимодействия всех властных институций и хозяйственных субъектов, причастных к реализации целей Меморандума о сотрудничестве между Министерством регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Украины и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью Меморандума является реализация инициированных Президентом Украины проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития (национальных проектов).