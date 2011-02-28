Тигипко выступает за возврат тендеров при поставках электричества, газа, тепла и воды

Правительство намерено реформировать законодательство, регламентирующее работу предприятий в сфере естественных монополий, в том числе поставщиков воды, тепла, газа и электроэнергии.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

«Законодательство о государственных закупках в сфере естественных монополий и смежных рынков должно соответствовать европейским стандартам», – считает он.

С. ТИГИПКО выступает за отмену принятых в январе по инициативе депутатов Верховной Рады изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», которые позволили осуществлять поставки электричества, газа, тепла и воды без проведения тендеров. Новый закон вызвал остро негативную реакцию Евросоюза и Всемирного банка.

По словам С. ТИГИПКО, до конца марта правительство внесет на рассмотрение парламента пакет законодательных актов, направленных на радикальное реформирование естественных монополий, в котором будет четко регламентирована и процедура закупки их продукции и услуг. «Принятие этих законов позволит резко снизить уровень коррупции в сфере естественных монополий, увеличить их инвестиционную привлекательность в перспективе скорой приватизации. Будут созданы условия для либерализации рынков природного газа и электроэнергии. Только так мы сможем повысить качество коммунального обслуживания и сдерживать рост цен», - уверен вице-премьер-министр.