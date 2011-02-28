Кабмин в этом году направит 150 млн. грн. на строительство доступного жилья

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления «Некоторые вопросы использования средств государственного бюджета с целью предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья», которым предусматривается направить в этом году 150 млн. грн. на реализацию Государственной целевой социально-экономической программы строительства доступного жилья на 2010-2017 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, разработавшего проект постановления, Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, министерство ходатайствовало о выделении 340 млн. грн. на реализацию данной программы в текущем году.

В.ТИХОНОВ отметил, что на сегодня несколько тысяч граждан в Украине изъявили желание заключить соглашения на строительство доступного жилья.

По его данным, межведомственная комиссия по отбору объектов незавершенного жилищного строительства отобрала для участия в программе 133 объекта, общая стоимость квартир в которых, предлагаемая застройщиками, составляет 2 783 684,48 тыс. грн.

Министр отметил, что после освоения 150 млн. грн. Минрегионстрой будет ходатайствовать о дополнительном выделении средств на строительство доступного жилья в 2011 году.

Он напомнил, что в 2010 году впервые были предусмотрены средства для предоставления государственной поддержки гражданам, которые изъявили желание принять участие в приобретении доступного жилья.

«Эти средства поступили только в сентябре. Почти за 2 месяца непосредственной работы с гражданами было освоено около 70 млн. грн. государственного бюджета, что позволило привлечь 180,9 млн. собственных средств граждан и направить дополнительно в жилищное строительство около 250 млн. грн. Кроме того, это позволило возобновить строительство 38 объектов практически по всей Украине, из которых 11 уже введены в эксплуатацию в 2010 году, а 27 домов предусматривается к вводу в первом полугодии 2011 года», - сказал В.ТИХОНОВ.