Во всех городах Донецкой области с 1 марта повысится квартплата

Во всех городах Донецкой области с 1 марта повысится квартирная плата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли в других городах региона вслед за Донецком повышаться квартплата.

«Поднимать будут все. В пределах закона», - отметил А.БЛИЗНЮК.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день назрела необходимость повысить квартплату. «На сегодняшний день НКРЭ по основным монополистам решение приняло (о повышении тарифов) – водоканалы, теплосети больших городов, в том числе и компании «Вода Донбасса», и теплокоммунэнерго, находящиеся в управлении Донецкого облсовета… И по ним уже решение принято, и с 1 марта установлены новые цены», - объяснил А.БЛИЗНЮК.

При этом он отметил, что новые тарифы еще не достигнут экономически обоснованного уровня. «(Тарифы) не оптимальны, и уровень установленных цен покрывает фактические затраты, в частности по «Воде Донбасса», только на 70%», - сказал губернатор.

«Но решение принято, и никакого другого противозаконного мы принимать не можем. Так будет», - подчеркнул он.

А.БЛИЗНЮК также добавил, что «в отношении тех услуг, по которым принимаются решения толи сессией городского или районного совета, толи исполкомами, эти решения практически по всей области приняты и будут введены с 1 марта».

Как сообщал УНИАН, в Донецке с 1 марта на 70-80% повышается стоимость услуг по содержанию жилых домов и придомовых территорий. Соответствующее решение было принято 25 февраля на сессии Донецкого городского совета. В решении указано, что с 1 марта на территории Донецка будут применяться коэффициенты изменения расходов, связанных с предоставлением услуг по содержанию жилых домов и сооружений и придомовой территории.