Введение Налогового кодекса сдерживает рост спроса на недвижимость – эксперт

Введение Налогового кодекса сдерживает темпы роста спроса на первичное жилье.

К такому выводу пришли специалисты отдела маркетинга корпорации «Авантаж» (Харьков), сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, в частности, на динамику спроса повлияли положения кодекса, которые регулируют взаимоотношения предпринимателей – физических и юридических лиц. По мнению экспертов, часть потенциальных покупателей, которые занимаются бизнесом, отложили вопрос покупки недвижимости до тех пор, пока не будет найден оптимальный механизм налогообложения и сокращения расходов. Поэтому в феврале интерес к первичному жилью в Харькове не продемонстрировал ожидаемого роста и остался на уровне января, отмечают специалисты. По их мнению, на уровень спроса также повлияла сезонная активность покупателей, которая в начале года традиционно невысокая.

По данным корпорации, в феврале уровень предложения первичного жилья в Харькове показал заметное повышение: застройщики опубликовали данные о введении в эксплуатацию 6 домов, а также 3 объектов эконом-класса.

В пресс-службе отметили, что средняя цена первичной жилой недвижимости в феврале снизилась на 0,5% по отношению к январю. В частности, стоимость жилья эконом-класса составила 5560 грн./кв. м, бизнес-класса – 8846 грн./кв. м, премиум-класса – 13617 грн./кв. м.

Эксперты связывают снижение с выходом на рынок трех объектов эконом-класса, стоимость квартир в которых невысока и отвечает начальному этапу строительства. Также на снижение стоимости повлияли акции, которые застройщики традиционно проводят перед 8 марта, отмечают специалисты.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» (Харьков) осуществляет свою деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.