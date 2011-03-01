На первичном рынке Киева стоимость жилья в феврале снизилась до 1544 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2011 года снизилась на 0,09% – до 1544 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1215 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2377 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Дарницком районе – на 0,10% (1 долл.) – до 1216 долл., Оболонском – на 0,11% (2 долл.) – до 1604 долл., Шевченковском – на 0,12% (2 долл.) – до 1927 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,21% (3 долл.) – до 1607 долл., Печерском – на 0,04% (1 долл.) – до 2377 долл./кв. м, Соломенском районе – на 0,10% (1 долл.) – до 1412 долл.

При этом стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Днепровском районе – на уровне 1274 долл., Деснянском – на уровне 1237 долл./кв. м, Подольском – на уровне 1423 долл., Святошинском – на уровне 1271 долл.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,23% – до 1545 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.