В Киеве в феврале сдано в аренду 730 квартир

В Киеве в феврале этого года было сдано в аренду 730 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (54% сделок), 32% приходилось на двухкомнатные квартиры и 14% – на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (54%) приходилось на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 31% – в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 15% – в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в 2010 году количество сделок по аренде квартир выросло на 4% по сравнению с 2009 годом – до 9490 сделок. В январе этого года в Киеве было сдано в аренду 590 квартир.