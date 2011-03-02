В Бердянске в результате аварии без водоснабжения остались около 45 пятиэтажек

Вчера в 18.30 в Бердянске в результате выхода из строя водопроводной задвижки было временно прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, без воды остались около 45 пятиэтажных жилых домов (до 20 тысяч жителей), роддом, детская больница, два детсада и частный сектор поселка "Лески" (около 250 домов). Подвоз воды осуществляется цистернами КП «Горводоканал».

К ремонтным работам привлечены две аварийные бригады «Горводоканала».

Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.