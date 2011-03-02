Белорусская железная дорога назначила дополнительные дизель-поезда

Белорусская железная дорога в дни мартовских праздников и школьных каникул назначила дополнительные дизель-поезда в сообщении с Украиной по маршрутам Гомель-Чернигов-Гомель и Гомель-Щорс-Гомель. Об этом сообщает пресс-центр дороги.

Согласно сообщению, всего в Беларуси в международном сообщении дополнительно назначено 64 поезда, из них 50 – формирования БЖД.

Первые дополнительные международные поезда начнут курсировать по белорусской магистрали с 5 марта.

Напомним, железные дороги Украины также работают над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время праздника 8 марта и, по состоянию на 28 февраля, назначили 18 дополнительных поездов.