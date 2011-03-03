За некачественные услуги киевлянам проведен перерасчет платежей на 3,5 млн. грн. - КГГА

За некачественные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению в октябре-ноябре 2010 года киевлянам осуществлен перерасчет платежей на 3 млн. 446 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания коллегии КГГА первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК.

Он обратил внимание, что в столице усилена ответственность «Киевэнерго» и «Киевводоканала» за предоставление услуг с отклонением от заданных параметров.

«Только за октябрь-ноябрь за снижение температурного графика по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 проведен перерасчет на сумму 3 млн. 446 тыс. грн.», - сказал А.МАЗУРЧАК. «Сейчас проводится сверка расчетов и будет осуществлен перерасчет за отклонение параметров в январе текущего года», - добавил он.