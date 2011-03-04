Янукович одобрил новый закон о градостроительной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятый в новой редакции с предложениями Президента Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 17 февраля.

Законом предусмотрено, что на общественных слушаниях должны рассматриваться разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, указанной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний относительно проектов такой документации запрещается.

При решении в соответствии с Законом "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости" вопросов отчуждения для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, находящихся в собственности физических или юридических лиц, общественные слушания не проводятся.

Согласно закону, сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы (в случае делегирования им таких полномочий) обязаны обеспечить: обнародование принятых решений в отношении разработки градостроительной документации на местном уровне с прогнозируемыми правовыми, экономическими и экологическими последствиями; обнародование проектов градостроительной документации на местном уровне и доступ к этой информации общественности; регистрацию, рассмотрение и обобщение предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне; согласование спорных вопросов между общественностью и заказчиками градостроительной документации на местном уровне через согласительную комиссию; обнародование результатов рассмотрения предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне.

Законом устанавливается, что обнародование проектов генеральных планов, планов зонирования территорий, детальных планов территорий осуществляется не позднее, чем в месячный срок со дня их поступления в соответствующий орган местного самоуправления.