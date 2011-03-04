Минрегионстрой ожидает в этом году ввод в эксплуатацию жилья на докризисном уровне

В Украине в 2011 году может быть введено в эксплуатацию 10,2 млн. кв. м жилья, что на 9,7% больше показателя 2010 года и практически соответствует показателю докризисного 2007 года (10,244 млн. кв. м).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

«В 2011 году запланировано строительство 10,2 млн. кв. м жилья, что будет соответствовать докризисному уровню», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем в 2009 году.