Кабмин планирует привлечь 2,3 млрд. грн. кредитов для строительства жилья

Кабинет министров Украины планирует в текущем году привлечь под государственные гарантии 2,3 млрд. грн. кредитных средств, которые будут направлены в жилищное строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ сегодня в интервью журналистам.

"Планируется направить в жилищное строительство 2,3 млрд. грн. кредитных ресурсов, привлеченных под госгарантии. Дополнительно местные органы планируют направить 446 млн. грн. на жилищное строительство, в том числе молодежное строительство, на доступное жилье", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на реализацию в этом году Государственной целевой социально-экономической программы строительства доступного жилья на 2010-2017 гг. предусмотрено 150 млн. грн.