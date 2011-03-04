Турецкая компания намерена предоставить кредит на 15 млрд. евро для развития ЖКХ в Украине

Турецкая компания намерена предоставить кредит на 15 млрд. евро для развития проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью информагентствам сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, компания готова предоставить кредиты частным структурам по нулевой ставке с рассрочкой на 10 лет, начиная с шестого года платежей. Кредиты могут быть направлены на реализацию проектов по очистке питьевой воды, развитию областных водоканалов, канализационного хозяйства, а также строительства жилья.

«Сейчас ведем конкретные переговоры… Это перспектива ближайших недель», - сказал он.

Вице-премьер-министр уточнил, что турецкая компания надеется на подписание правительственного меморандума и рассчитывает на 30%-ное участие в данных проектах своей техникой. При этом предусматривается, что задействованы в проектах будут только украинские специалисты.

В.ТИХОНОВ добавил, что ранее эта турецкая компания уже работала в Украине, в частности, занималась строительством жилых микрорайонов в Киеве.