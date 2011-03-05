Руководитель Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ отметил заметный прогресс в реализации проектов Евро-2012 в Харькове.

Свое мнение о процессе подготовки города к проведению игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года директор Турнира в Украине высказал корреспонденту УНИАН, подытоживая совещание по вопросам Евро-2012, которое состоялась в Харькове 4 марта.

«Прошло очень детальное обсуждение всех проектов. Заметный прогресс. Видно, что руководство города уделяет внимание проектам. Есть, конечно, вопросы, которые еще не решены, и они требуют первоочередного внимания. Но каких-то критических вопросов сегодня нет. Все другие находятся в процессе проработки. Сегодня мы очень тщательным образом обсуждали, в частности, вопрос тренировочных баз, и я не имею каких-то больших предостережений относительно успеха проекта Евро-2012 в Харькове», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в совещании в Харькове принимали участие также операционный директор Турнира УЕФА Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН и специальный представитель президента УЕФА по Евро-2012 Франтишек ЛАВРИНЕЦ.

В частности, речь шла о подготовке стадиона «Металлист», аэропорта «Харьков» и оперативное управление этими объектами во время проведения Турнира. Также участники совещания заслушали информацию о подготовке автодорог, общественного транспорта и об организации системы введения единого билета, размещении целевых групп и болельщиков Турнира, обеспечении общественного порядка и безопасности частных лиц, медицинского обслуживания и работы фан-зон.

В ходе визита представителей УЕФА была представлена 5-звездочная гостиница «Kharkiv Palace», которая сооружается к Евро-2012. Презентация новой гостиницы, которая станет первой в Харькове, от начала спроектированная по стандартам 5-звездочной, состоялась на площади Свободы в центре города, где ведется строительство. 4 марта между УЕФА и группой DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО подписан договор о размещении штаб-квартиры УЕФА на время проведения финальных матчей Евро-2012 в гостинице «Kharkiv Palacе». Строительство гостиницы ведет группа DCH. «Kharkiv Palace» сооружается на 100% за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО и является одним из ключевых объектов Евро-2012 в Харькове. Открытие гостиницы намечено на декабрь 2011 г. Общий объем инвестиций в её строительство, согласно предварительным оценкам, превысит 100 млн. дол.