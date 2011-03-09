Для ликвидации конфликтных строек в Киеве нужен 1 млрд. грн.

Чтобы убрать конфликтные стройки в Киеве, городской власти необходимо не меньше 1 млрд. грн. для компенсации затрат инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в эфире политического ток-шоу на телеканале «Интер» глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

По его словам, большинство строек, которые сейчас ведутся и которые конфликтные, имеют все необходимые разрешения не только на их начало, но и на архитектурный вид, этажность и прочее.

«Поэтому вопрос состоит в том, как же дальше с этим всем поступить», - отметил А.ПОПОВ.

Он сказал, что не может наложить вето на все эти решения.

«Я имею право, если есть все разрешения, сесть за стол переговоров с инвестором и договориться о том, что он остановит и уберет эту стройку, а город компенсирует то, что он на это потратил. Я посчитал, сколько это обойдется городу. Я вам назову цифру – это более 1 млрд. грн. Откуда мы возьмем такие деньги?», - сказал А.ПОПОВ.

Поэтому он считает необходимым передать всю информацию в Киевсовет для принятия решения депутатским корпусом, который раньше дал соответствующие разрешения на строительства: «Мое мнение – мы сейчас заканчиваем эту аналитику, я ее в городской совет передам. Пусть депутаты решают, они в конце концов голосовали за это все безобразие».

На вопрос, кто конкретно понесет наказание за то, что столице теперь нужно изыскивать миллиард гривен, чтобы остановить конфликные застройки, ведь «конкретные люди принимали решение» А.ПОПОВ ответил: «Эти фамилии вы узнаете в этом году, потому что будут переданы уголовные дела».

Кроме того он добавил, что «1 млрд. - это только в одном направлении». «Я могу привести много других примеров. Например, у нас с 2007 по 2010 год по физическим лицам роздано 200 га земли. Кстати из них четверть получили не киевляне. Я посчитал рыночную стоимость, то есть ту, которую мог бы получить бюджет, это 2 млрд. грн. Но мы их не получили. Я таких примеров могу привести огромное количество…», - заявил А.ПОПОВ.