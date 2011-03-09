Эксперты УЕФА отмечают прогресс в строительстве стадиона во Львове

Операционный директор УЕФА Events S.A Мартин КАЛЛЕН отмечает существенный прогресс в строительстве стадиона во Львове к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом он сказал 5 марта во Львове после того, как вместе с делегатом президента УЕФА по вопросам Евро-2012, членом Исполкома УЕФА Франтишеком ЛАВРИНЦЕМ осмотрел строительство нового стадиона.

«За время моего последнего визита на стадион, а это было несколько месяцев назад, на строительной площадке произошли значительные изменения. Вижу, что есть прогресс, стадион выглядит уже совсем по-другому”, - сказал М.КАЛЛЕН.

По его словам, “нас заверили, что стадион будет сдан в эксплуатацию до конца сентября, на три месяца позже, чем нам предварительно говорили”. “Но после сегодняшней встречи видим, что это более реалистичная дата, и мы уверены, что стадион будет построен до конца сентября», - отметил М.КАЛЛЕН.