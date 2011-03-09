В Украине стоимость строительно-монтажных работ в январе выросла на 19,2%

В январе 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с декабрем 2010 года в январе 2011 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,1%.

В Госкомстате отметили, что за январь т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 17%, по строительству транспортных сооружений – на 24,7%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,8%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 26,5%, по строительству других инженерных сооружений – на 16,3%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3% по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3% по сравнению с 2007 годом.