Кабмин перераспределил 150 млн. грн. на строительство доступного жилья
15:43, 09 марта 2011Недвижимость
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Кабинет министров Украины передал бюджетные назначения, предусмотренные Министерству финансов, в сумме 150 млн. грн. Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.
Об этом говорится в постановлении №200 от 28 февраля т.г., размещенном на правительственном портале.
Согласно документу, передача бюджетных средств осуществляется в пределах расходов развития.
Кабмин поручил Минрегионстрою утвердить в месячный срок порядок использования средств государственного бюджета с целью предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.
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