Кабмин перераспределил 150 млн. грн. на строительство доступного жилья

Кабинет министров Украины передал бюджетные назначения, предусмотренные Министерству финансов, в сумме 150 млн. грн. Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Об этом говорится в постановлении №200 от 28 февраля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, передача бюджетных средств осуществляется в пределах расходов развития.

Кабмин поручил Минрегионстрою утвердить в месячный срок порядок использования средств государственного бюджета с целью предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.