Киев подготовил для продажи на аукционе 18 земельных участков
19:17, 09 марта 2011Недвижимость
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Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ дал поручение подготовить 18 земельных участков для продажи на земельных торгах (аукционах).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, ближайшие торги запланированы на 29 марта 2011 года в помещении Товарной биржи «Киевская агропромышленная биржа».
С комплектом документации относительно объектов, которые подлежат продаже на земельном аукционе, а также с условиями проведения торгов можно ознакомиться в Главном управлении земельных ресурсов КГГА.
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