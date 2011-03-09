Киев подготовил для продажи на аукционе 18 земельных участков

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ дал поручение подготовить 18 земельных участков для продажи на земельных торгах (аукционах).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, ближайшие торги запланированы на 29 марта 2011 года в помещении Товарной биржи «Киевская агропромышленная биржа».

С комплектом документации относительно объектов, которые подлежат продаже на земельном аукционе, а также с условиями проведения торгов можно ознакомиться в Главном управлении земельных ресурсов КГГА.