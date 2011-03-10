На должности в Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг есть 4 кандидатуры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассматривает четыре кандидатуры, которые могут занять должности руководителя и членов Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, подготовлен проект указа Президента Украины по созданию регулятора рынка коммунальных услуг.

«Есть четыре кандидата. Президент их рассматривает: два человека из НКРЭ – ТЕЛИЧКО и КАЛЬЧЕНКО (Константин ТЕЛИЧКО и Валерий КАЛЬЧЕНКО – члены НКРЭ - УНИАН), ЛАСИКОВ (Сергей ЛАСИКОВ – экс-замминистра по вопросам ЖКХ - УНИАН) - наш замминистра, который вел экономику, и директор Ривнеоблводоканала, человек, который занимался тарифами, кандидат экономических наук Серегй ДЗЕЗИК", - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Первый замминистра предположил, что указ может быть подписан на следующей неделе.

«Надеемся, что в течение марта этот указ будет подписан, и мы начнем создавать этот регулятор», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай АЗАРОВ заявлял о намерениях правительства 7 февраля т.г. утвердить персональный состав Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.