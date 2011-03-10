Государственные общежития планируется передать до 2014 года местным властям

В Украине все общежития государственной формы собственности до 2014 года планируется передать местным властям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Мы подготовили общегосударственную программу по передаче общежитий государственной формы собственности. Планируется до 2014 года полностью передать в местное самоуправление с привлечением Государственного бюджета и инвесторов, которые там есть», - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что в Украине на сегодня 1 100 общежитий государственной формы собственности.

«Мы посчитали, что на их приведение в порядок, на ремонт необходимо 1,2 млрд. грн. Это государственная собственность, поэтому государство должно вложить деньги, привести общежития в порядок и передать их местному органу самоуправления. После передачи пойдет приватизация этих общежитий», - пояснил он.

По данным первого замминистра, в Украине насчитывается 1 400 общежитий коммунальной собственности, из них 750 общежитий передано на приватизацию.

«Сложнее с теми общежитиями, которые вошли в уставный фонд (акционерных компаний - УНИАН), здесь решение нужно принимать только в судебном порядке. По-другому мы их никак не вернем», - добавил Ю.ХИВРИЧ.

Как сообщал УНИАН, правительство в ближайшее время направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2011-2014 годы.